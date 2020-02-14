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В московской гостинице "Космос" произошел пожар

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В московской гостинице "Космос" на ВДНХ произошел пожар. "Из окна 25 этажа идет слабый серый дым. Возгорание в одном из помещений – четыре квадратных метра. По эвакуации уточняется", – цитирует источник в экстренных службах телеканал "360".

На место ЧП выехало много сил МЧС. Была проведена локализация пожара.

14 февраля 2020, 09:25

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