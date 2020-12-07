В Люберцах вооруженные бандиты избили и ограбили предпринимателя

Вооруженная банда напала на предпринимателя в подмосковных Люберцах. Злоумышленники похитили у потерпевшего миллион рублей, уточняют СМИ.
По факту случившегося возбудили дело о разбое. Подозреваемые на данный момент задержаны, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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