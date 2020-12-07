Стрелявшего в ребенка из травматического оружия полицейского уволили из органов

Громкая история с выстрелившим в ногу ребенку полицейским обрастает новыми подробностями. По последним данным, подозреваемого уволили из органов правопорядка.
Отмечается, что гражданин совершил противоправное деяние, когда не находился на службе. Подробности инцидента все еще расследуются, передает RT.
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