В Москве неизвестные напали на гражданина и отняли у него свитер

В Москве неизвестные напали на парня и украли у него свитер. Пи этом злоумышленники распылили потерпевшему в лицо содержимое баллончика.
Отмечается, что москвич планировал продать вещь человек, который совершил противоправные действия. По факту случившегося организована проверка, передает Москва 24.
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