В Москве женщина выкинула из окна сына подруги

В поселении Внуковское в Новой Москве из окна выпал годовалый ребенок, передает телеканал "360". По словам очевидцев, мальчик был в квартире с матерью и его подругой. Сообщается, что именно последняя скинула того с высоты. По предварительным данным, малыш погиб. На место выехали экстренные службы. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
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