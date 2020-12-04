На нефтеперерабатывающем заводе прогремел мощный взрыв

Утром 4 декабря на территории нефтеперерабатывающего завода компании Engen возле города Дурбан в Южно-Африканской Республике прогремел мощный взрыв, передает телеканал "360". Сообщается о по меньшей мере шести пострадавших.
Известно, что из-за взрыва огонь перекинулся на стоящий поблизости дом. Пожарным уже удалось сбить пламя. Последствия ЧП очевидцы сняли на видео.
Durban - Explosion at the Engen Refinery pic.twitter.com/YriOQkRFoA— Rob Beezy (@TrafficSA) December 4, 2020
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