Вооруженные люди пытались прорваться в Россию с территории Украины

Трое вооруженных огнестрельным оружием людей попытались прорваться в Россию с территории Украины, передает Пятый канал. У преступников завязалась перестрелка с российскими пограничниками. В результате один нарушитель был убит, двое поспешили скрыться восвояси. Их поиск продолжается. Выясняются подробности ЧП.
Популярные темы форума
Д Н Ишки прикольный форум!
Достали уже!
Внимание! Шиквадыру Андрею Е. - стыд, позор от всего форума!
Как вас наказывали в детстве?
Стоит ли жениться на девушке на 17 лет старше?
Парень бьёт
Есть ли мужчины у которых нет любовниц?
Как Вы считаете, кто важнее для России, Армения или Азербайджан?
Встречаюсь с двумя мужчинами.
Одноклассник задолбал!