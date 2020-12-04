В Москве поезд столкнулся с легковушкой

Ранним утром 4 декабря на железнодорожном переезде станции Бекасово на юго-западе Москвы грузовой поезд столкнулся с выехавшим под запрещающий сигнал легковым автомобилем, передает сетевое издание "Москва 24". Водитель автомобиля пострадал, ему оказывают медицинскую помощь. В результате в движении поездов между станциями Кубинка и Кресты произошла задержка.
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