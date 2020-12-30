В аэропорту Йемена прогремел мощный взрыв

В аэропорту города Аден на севере Йемена во время прибытия нового правительства страны прогремел мощный взрыв, передает сайт VSE42.RU. Очевидцы сообщили также о звуках стрельбы. Сообщается о пяти погибших и порядка 20 пострадавших. При этом сами министры, как сообщает местная пресса, остались невредимы.
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