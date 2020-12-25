В Подмосковье электрик избил школьника палкой и получил выговор

Электрик школы №11 в подмосковном Долгопрудном избил одного из учеников шестого класса палкой из ПВХ. Инцидент попал на видео.
Избиение произошло во время урока технологии на глазах у преподавателя предмета и других школьников. Один из одноклассников пострадавшего записал происходящее на камеру и показал ролик родителям шестиклассника. Они пожаловались руководству школы, но там лишь вынесли сотруднику выговор, после чего они решили обратиться в полицию, сообщает "Общественная служба новостей".
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