Житель Подмосковья зарезал кассиршу из ревности

В подмосковном посёлке Обухово 44-летний уроженец Татарстана зарезал свою 45-летнюю сожительницу во время ссоры, возникшей из-за ревности. Женщина работала кассиршей в продовольственном магазине.
Мужчина ранил её острым предметом в шею. Прибывшие на место происшествия врачи не смогли спасти пострадавшую: она умерла во время оказания медицинской помощи. Преступника задержали и возбудили в отношении него уголовное дело об убийстве, при этом в квартире были найдены несколько пустых бутылок водки, сообщает телеканал "360".
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