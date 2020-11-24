В Москве обнаружили труп знаменитого актера

В российской столице скончался российский актер Владимир Фирсов. Уточняется, что артиста не стало несколько дней назад, однако известие о трагедии появилось только сегодня.
По данным СМИ, у знаменитости наблюдались проблемы с сердцем. Наибольшую популярность Фирсов получил благодаря роли в фильме "Тот самый Мюнхгаузен".
Популярные темы форума
Мне 49 лет понравился молодой парень
У мужа не стоит
C кого больше спрос - с мужчин или с женщин ?
Вы счастливы?
Собака
Кастовые отношения
Нужно ли наказывать детей за враньё и хамство?
А вы бы позволили выйти замуж за араба?
Противный привкус
Заниматься любовью при ребенке