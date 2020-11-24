Взявший детей в заложники под Петербургом мужчина вышел к полиции

Житель Санкт-Петербурга Денис Бильтюков, взявший в заложники шестерых детей, сдался сотрудникам полиции после переговоров. Отмечается, что никто из несовершеннолених не пострадал.
По предварительным данным, Бильтюков насильно удерживал шестерых детей (двое из них – его родные) в квартире на Пролетарской улице. Неадекватный мужчина угрожал жестоко расправиться с заложниками.
Известно, что в момент происшествия Бильтюков находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Мужчина в прошлом состоял на учете в психоневрологическом диспансере.
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