В Австралии мужчина 12 часов отстреливался от полицейских

На протяжении 12 часов силы полиции держали в осаде один из домов в городе Маргарет-Ривер на западе Австралии, передает Life.ru. Внутри забаррикадировался 50-летний мужчина. Сообщается, что он вел огонь по прибывшим полицейским. Жителей близлежащих домов пришлось эвакуировать. Спустя время преступника все же удалось задержать. Информации о пострадавших не поступало.
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