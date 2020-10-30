Кадры жуткого землятресения в Турции шокировали народ

В районе населенного пункта Сеферлихисар на западе Турции были зафиксированы подземные толчки магнитудой 6,6. Землятресение было таким мощным, что ощущалось даже в Стамбуле. Больше всего пострадали районы, близкие к эпицентру подземных толчков. Жуткие кадры с последствиями бедствия были опубликованы в Сети, передает сайт VSE42.RU. Кадры вызвали шок у зрителей.
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