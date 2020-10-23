В центре Москвы найден труп экскурсовода

Возле памятника Кириллу и Мефодию в районе Лубянского проезда в самом центре Москвы случайные прохожие наткнулись на тело женщины-экскурсовода, передает РИА ФАН. На место прибыли сотрудники полиции.
По предварительным данным, на теле погибшей не было обнаружено никаких следов насилия. Смерть могла наступить из-за проблем с сердцем. Все обстоятельства трагедии устанавливаются.
Популярные темы форума
Зверушки
Двадцатник
Мой ник
Не могу смотреть « Ледниковый период» из-за Загитовой
Подмышки
Гименопластика
обожаю, когда он шепчет на ухо...
Блогер умер от короны
Жизнь заканчивается после 30
Короновирус и обояние