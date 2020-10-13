В центре Москвы сотрудница салона красоты избила парикмахера

В центре российской столицы произошел серьезный инцидент. Уточняется, что сотрудница одного из салонов красоты напала на парикмахера и, по имеющимся данным, избила.
Пострадавшую девушку увезли в больницу с серьезными травмами. По факту случившегося проводится проверка, передает Москва 24.
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