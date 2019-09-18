На юго-востоке Москвы мужчину ударили ножом в букмекерской конторе

На юго-востоке столицы мужчину ударили ножом в ходе конфликта в букмекерской конторе. Нападавшему удалось скрыться.
"В ходе словесной перепалки мужчина нанес своему оппоненту резаную рану руки, а затем убежал", – сообщили в пресс-службе МВД. По данным издания "Москва 24", нетрезвый гражданин поссорился с другим посетителем букмекерской конторы. Правоохранители разыскивают подозреваемого.
Популярные темы форума
Я была влюблена в Лазарева. А у вас были кумиры?
Не люблю своего ребенка
Какие города России и мира вы считаете самыми лучшими?
Как вы думаете, все эти астрологи, астроведы, потомственные колдуны и экстрасенсы просто мошенники, или это реально?
Не хочу делать минет
Свадебный катафалк Собчак и голубого режиссёра.
Бабули распилили детские качели в Ленобласти.Как вы считаете,их накажут?
Чьи посты на форуме вам более интересны?
Русские женщины красивы, да. Но почему русские мужчины страшные?
Какую актрису вы считали образцом женской красоты и целомудрия?