Упавший обломок скалы унес жизни 8 туристов в Китае
На пассажирский автобус, который отправлялся на экскурсию в горы, свалилась многотонная глыба. В салоне находились 30 туристов – все граждане Китая.
Транспортное средство попало под камнепад. В результате огромный обломок скалы попал прямо в середину автобуса.
В итоге восемь человек погибли, еще 16 получили серьезные ранения.
Спасателям пришлось разрезать транспортное средство пополам, для того чтобы достать пассажиров и тела. Всех получивших травмы в срочном порядке госпитализировали. Сейчас их состояние оценивают медики, сообщает Пятый канал.
Известно, что трагичный инцидент случился 11 июля около двух часов дня по местному времени. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование. Другие детали пока не известны.
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