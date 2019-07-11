В московском метро женщина предъявила свои гениталии пассажирам

На станции метро Новогиреево в московской подземке произошел курьезный случай. Женщина попросила мужчину уступить ей место, а тот в ответ попросил назвать ей хоть одну причину, почему он должен это сделать.
Тогда женщина спустила штаны и предъявила пассажирам свои оголенные гениталии, передает Telegram-канал Hue. Она ехала в таком виде несколько станций. Очевидцы зафиксировали происходящее на видео, однако цензура и здравый смысл не позволяют "Дни.ру" опубликовать шокирующие кадры.
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