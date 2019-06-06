В Дубае в страшном ДТП погибли десятки туристов

Туристический автобус попал с страшное ДТП в Дубае. Об этом сообщает портал "Говорит Москва".
По предварительным данным, погибли 15 человек, не исключено, что на самом деле жертв больше, пишут СМИ. Количество пострадавших и подробности аварии уточняются. Также пока нет информации о национальности пассажиров – сообщений от дипмиссий, в том числе от российской, не поступало.
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