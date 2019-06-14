В торговом центре Петербурга провалился пол

ЧП случилось в торговом центре "Мега Дыбенко" в Санкт-Петербурге. На первом этаже здания обрушился пол, сообщает портал FlashNord со ссылкой на очевидцев.
По предварительной информации, инцидент произошел ночью, пострадавших нет. Конструкции упали на автомобиль, стоявший на подземной парковке. Торговый центре закрыт. На месте работают эксперты, устанавливается причина обрушения.
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