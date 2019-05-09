В Москве из окна выпал ребенок

В Москве ребенок выпал из окна квартиры. ЧП произошло недалеко от школы.
По свидетельствам очевидцев, на место прибыл вертолет МЧС. Кроме того, приехали несколько карет скорой помощи. О состоянии ребенка на данный момент не уточняется, передает РЕН ТВ.
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