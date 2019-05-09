В Москве при страшном пожаре погиб человек

В ЖК "Варшавское шоссе 141" произошло ЧП. В одной из квартир на 9 этаже произошел пожар. В огне и дыму погибла девушка, передает Instagram-аккаунт "varshavka141". По словам соседей, это была неблагополучная квартира.
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