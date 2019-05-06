В столичных аэропортах задержали более 90 рейсов после страшного пожара

В понедельник, 6 мая, в московских аэропортах отменили или задержали более 90 рейсов. Причиной такого решения стало ЧП, которое случилось в Шереметьево 5 мая. По предварительной информации, 41 человек погиб.
Согласно данным сервиса "Яндекс.Расписание", в аэропорту Шереметьево задержали 71 рейс. Во Внуково отложили вылет 4 рейсов, 2 отменили. В Домодедово задержали 8 рейсов и 7 отменили, передает Москва 24.
Юмористы направлялись в Краснодар
Молодой человек готовится к важному событию
Примадонна предстала без макияжа
Самолет "Аэрофлота" сгорел при вынужденной посадке
Популярные темы форума
Задолбала Пугачева.
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Не рожайте в тирании и диктатуре, не рожайте рабов!
Почему девушка должна слушаться?
Меладзе бросил троих детей,и жену которая ему их родила
Бузова
Что с моим мужчиной ?
Разин назвал Кудрявцеву проституткой
Колхозник командует Кремлём.
Больные отношения
Я из Нальчика
что такое шизофрения?
Как вы относитесь к Лопыревой?
Про алкоголь
Кушаю на ночь
Женское домиирование
Работа на первом месте
Меня сглазила подруга
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Вегетарианцы долго не живут
Много глупых парней
Изменил с коллегой
Пожелала смерти подруге
Отдай миллион!
отношения
У меня страх перед насекомыми.
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
почему всё так сложно?
горит лес
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?