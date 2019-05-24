В центре Лиона прогремел взрыв

В пятницу вечером на улице Виктора Гюго в Лионе произошел взрыв. По предварительной информации, в результате ЧП пострадали восемь человек, в том числе восьмилетний ребенок.
Как передает ТАСС, взрывное устройство находилось в сумке с болтами и гвоздями. На месте происшествия работают экстренные службы. Власти региона Овернь-Рона-Альпы подтвердили информацию о взрыве.
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