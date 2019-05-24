Жительницу Москвы зарезали из-за ревности

Недалеко от подмосковного села Хотеичи было обнаружено тело женщины со множественными ранениями грудной клетки и области живота. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
Полицейским уже удалось задержать исполнителей и заказчика. Последним оказалась подруга умершей. Как удалось выяснить следователям, женщина решилась на страшное преступление из-за ревности. Она наняла двух молодых людей, чтобы расправиться с соперницей.
Подозреваемые признали свою вину на допросе. В отношении злоумышленников избирается мера пресечения, передает сайт "Подмосковье сегодня".
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