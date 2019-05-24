Знаменитый историк скончалась в Москве

Умерла историк и профессор Наталия Басовская. Женщина скончалась на 79-м году жизни.
Информацию подтвердила дочь Басовской, пишет Пятый канал. Стоит отметить, что авторству ученого принадлежат многочисленные работы по истории Столетней войны. Кроме того, она вела исторические передачи "Не так" и "Все так" на радиостанции "Эхо Москвы".
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