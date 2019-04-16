Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу метро в Москве

На станции метро "Технопарк" мужчина с молотком взял в заложницы сотрудницу столичной подземки Елену Пермякову, передает Telegram-канал "112". Он запер женщину в будке и потребовал вызвать руководство метрополитена.
На место происшествия прибыли бойцы СОБРа и УВД, присутствуют там и начальники управления полиции метро. Других требований неизвестный не выдвигал. Уточняется, что он появился на станции около 06:30 мск. Официальных комментариев пока нет.
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