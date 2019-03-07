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Происшествия

Москвич получил срок за жестокое убийство обезьяны

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Житель Москвы осужден за жестокое убийство обезьяны своей сожительницы. Об этом сообщает "ФедералПресс" со ссылкой на "МК".

Как установил суд, мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, накинулся на обезьяну по кличке Вова и забил животное до смерти. У примата были диагностированы множественные переломы, в том числе проломлен череп. Жительница обратилась в полицию. В результате, москвич был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима по статье "жестокое обращение с животными".

7 марта 2019, 21:04

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