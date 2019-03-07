В знаменитом университете обнаружили бомбу

В Университете Глазго нашли взрывное устройство. ЧП связывают с обнаружением самодельных бомб в Лондоне.
Пакет не трогали до приезда экспертов. Часть зданий университета пришлось эвакуировать, передает телеканал "360".
В соревнованиях побеждает Лиза
Телеведущую жестко раскритиковали
Его оплошность высмеяли пользователи
Телеведущая пришла на презентацию его сериала
Популярные темы форума
Мужчина без жилья
Как найти СВОЮ половинку?..
Курьер-маньяк
Хочу устроить голодовку!
Постоянно возникает цистит
Подруга провоцирует меня сорваться
Елену Малышеву поддерживаю!
Жена простила Башарова
Хочет свободные отношения
Что полезно для женщин после 40
Что подарить девушке на 8 марта?
Ненавижу жену брата
Он смотрит на дргугих
Каждый платит за себя
Не хочет жениться пока не построит карьеру
Если он плачет
Все женщины изменяют
Борис Моисеев узнал про свою смерть
А вы шлепаете детей?
Не удаляет фотки с бывшей
Не хочет знать родного отца
Молча сбежал
Нужно перестать кушать мясо
Татуаж бровей
Кусает, когда ругаемся
Гостевой брак
Соседка плохо обращается с ребенком
Электризуются волосы помогите
Развод влияет на ребенка?
Не дарит мне машину