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Происшествия

Подробности инцидента с лифтом в клинике на Рублевке

прочитано 369 раз

Стали известны подробности инцидента с лифтом, который произошел в клинике доктора Куренкова на Рублевском шоссе в Москве. От перегруза он с первого этажа опустился на нижний уровень, передает "Вечерняя Москва". В результате произошедшего никто из пассажиров не пострадал. "Единственное – одной женщине вызвали скорую, потому что давление подскочило", – уточнил представитель больницы.

5 марта 2019, 18:20

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