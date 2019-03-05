Подробности инцидента с лифтом в клинике на Рублевке

Стали известны подробности инцидента с лифтом, который произошел в клинике доктора Куренкова на Рублевском шоссе в Москве. От перегруза он с первого этажа опустился на нижний уровень, передает "Вечерняя Москва". В результате произошедшего никто из пассажиров не пострадал. "Единственное – одной женщине вызвали скорую, потому что давление подскочило", – уточнил представитель больницы.
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