Дерзкое ограбление магазина в Москве попало на видео

Камеры наблюдения сняли на видео дерзкое ограбление одного из пунктов выдачи товаров в Измайлово на востоке Москвы, передает "Вечерняя Москва". Злоумышленник обмотал продавщицу скотчем и забрал из кассы деньги. По информации издания Mash, его добычей стали 16 тысяч рублей.
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