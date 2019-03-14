В Москве у безработной отобрали сумку с 20 миллионами

В ночь на 13 марта на Новоясеневском проспекте в поселении Сосенское в Новой Москве неустановленный мужчина толкнул 46-летнюю безработную женщину в спину и похитил у нее сумку, в которой лежали 20,4 миллиона рублей, передает "Вечерняя Москва". По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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