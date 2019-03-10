В Шереметьево поймали американского дипломата с миной

В Московском аэропорту Шереметьево был задержан пассажир, у которого была обнаружена минометная мина со взрывателем. Снаряд был изъят, а мужчина – отпущен. Выяснилось, что он является сотрудником посольства США.
"США, похоже, стараются протестировать надежность обеспечения безопасности России не только извне, регулярно устраивая провокационные рейды боевых кораблей и самолетов около наших границ, но и изнутри. Причём с задействованием сотрудников своего посольства", – цитирует РИА Новости представителя Министерства иностранных дел России.
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