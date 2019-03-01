В Сеть попало видео воздушного боя между Пакистаном и Индией

Индийский тележурналист Аджай Джандьял на своей странице в Twitter опубликовал видео боя между самолетами Индии и Пакистана, передает телеканал "360". На записи можно рассмотреть белые следы и взрывы в небе, а также парашют летчика, спускающегося на землю.
Артист поделился радостной новостью
Артист не узнал себя
Комик начал дерзить
Шоумен скорбит о пополнившемся списке "Клуба 27"
Популярные темы форума
Подруга спит с двумя
Приятельница умирает от онкологии.
Мы не спим уже 4 месяца
Курьер-маньяк
Не противно спать с женатым?
Анальный секс
Импотент в 40 лет..
Парень подруги со мной заигрывает
Путин и Зверев уронили себя принятием законов
Терпеть не может моих подруг
Как вы относитесь к гражданскому браку?
С чем бы вы сравнили боль при родах?
Посоветуйте что-нибудь почитать
Пропадает интерес после секса
Подруга меня во всем копирует
Тельцы очень странный знак зодиака
Подруга подарила мужу стриптизершу
Девственник в 29 лет
Подруга не позвала на день рождения
А вы смотрите телефон мужа?
Вы осуждаете Лопыреву или нет?
Не есть после шести эффективно?
Моника Белуччи или Джоли?
мне 30 и я не хочу детей
Несчастная в браке или одинокая?
Встречаются ли настоящие друзья после универа?
Как дети переносят полет?
Как отказаться от сладкого?
Приснилась измена
А вы шлепаете детей?