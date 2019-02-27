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Происшествия

Аварийная посадка самолета в Шереметьево попала на видео

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Камеры наружного наблюдения в аэропорте Шереметьево зафиксировали аварийную посадку прилетевшего из Баку лайнера Gulfstream, сообщает сайт "ТВ Центр". На записи видно, что на взлетно-посадочной полосе воздушное судно занесло, и оно оказалось за пределами асфальтированного участка.

В результате инцидента у бизнесджета сломалась стойка шасси. Пассажиры не пострадали.

27 февраля 2019, 12:46

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