Аварийная посадка самолета в Шереметьево попала на видео

Камеры наружного наблюдения в аэропорте Шереметьево зафиксировали аварийную посадку прилетевшего из Баку лайнера Gulfstream, сообщает сайт "ТВ Центр". На записи видно, что на взлетно-посадочной полосе воздушное судно занесло, и оно оказалось за пределами асфальтированного участка.
В результате инцидента у бизнесджета сломалась стойка шасси. Пассажиры не пострадали.
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