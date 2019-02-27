В горах Сербии спасли трех туристов из России

В ночь на 27 февраля в горах Копаоник на юге Сербии спасатели на протяжении нескольких часов разыскивали трех туристов из России, передает Пятый канал. Два юноши и девушка свернули с оборудованных лыжных трасс и заблудились.
Молодых людей удалось обнаружить в заброшенном доме. Наткнувшись на постройку случайно, они решили дожидаться помощи там. Расчет сработал, и россияне отделались лишь легким испугом.
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