В Новгородской области пациент санатория зарезал соседа

Пациент противотуберкулезного санатория, расположенного в Солецком районе Новгородской области, задержан по подозрению в жестоком убийстве соседа по палате. Об этом сообщает портал FlashNord со ссылкой на пресс-службу СУ СКР по региону.
Как полагает следствие, мужчина несколько раз ударил оппонента ножом в грудь. От полученных ранений 66-летний пациент санатория скончался.
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