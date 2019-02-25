Двое вандалов разгромили "Ласточку"

Два вандала устроили погром в поезде "Ласточка" в Подмосковье. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня", добавляя, что полиция уже начала розыск подозреваемых.
Уточняется, что хулиганы разгромили посадочные места, теперь компания подсчитывает ущерб.
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