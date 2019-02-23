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Происшествия

В центре Москвы загорелась консерватория имени Чайковского

прочитано 371 раз

Утром 23 февраля в здании Московской государственной консерватории имени Чайковского на Среднем Кисловодском переулке в центре Москвы произошел пожар, передает telegram-канал Mash. Сообщается, что из окон валит густой дым. На место были вызваны экстренные службы города. Подробности произошедшего устанавливаются.

23 февраля 2019, 10:46

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