В московском метро на полицейского напали с ножом

На станции "Кузьминки" Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) линии Московского метрополитена во время проверки документов мужчина напал на сотрудника полиции, передает telegram-канал Baza. Он ударил стража порядка ножом, после чего скрылся. Сообщается, что у пострадавшего серьезное ранение. Ведется поиск злоумышленника. Столичная полиция предупреждает, что преступник вооружен и очень опасен.

По обновленным данным, пострадавший – сотрудник службы безопасности столичной подземки. Он погнался за безбилетником, а тот достал нож, передает telegram-канал 112.