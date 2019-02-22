Женщина насмерть отравилась в мишленовском ресторане

Жительница города Валенсия на юго-востоке Испании Мария Хесус Фернандес Кальво умерла после посещения отмеченного мишленовскими звездами местного ресторана RiFF, передает телеканал "360". Она праздновала там день рождения супруга и заказала блюдо из сморчков. Сообщается, что спустя несколько часов девушка почувствовала сильное недомогание, у нее начались рвота и диарея. К утру несчастная скончалась. Похожие симптомы врачи зафиксировали и у других посетителей, в том числе у мужа и десятилетнего сына погибшей. Причины произошедшего устанавливаются. По некоторым данным, на кухню вместо настоящих сморчков могли попасть ядовитые ложные.
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