В метро Москвы поезд насмерть сбил пассажира

В ночь на 22 февраля на станции "Тропарево" Сокольнической (красной) линии Московского метрополитена 57-летний пассажир упал на рельсы перед прибывающим поездом, передает телеканал "360". Машинист применил экстренное торможение, однако состав все равно сбил мужчину. Прибывшим на место сотрудникам скорой оставалось лишь констатировать его смерть.