В Сиднее по подозрению в массовых убийствах коммунистов задержали 66-летнюю няню

Перед судом Сиднея предстала 66-летняя местная жительницы Адриана Ривас. Женщина, которая трудится няней, по версии следствия некогда работала помощницей главы тайной полиции Чили Мануэля Контрераса, действовавшей после военного переворота Пиночета в 1973 году. Женщина, считают обвинители, причастна к похищению по меньшей мере семи коммунистов, а также – к убийству одного из коммунистических лидеров, передает телеканал "360".
Старушку пытались экстрадировать в Чили еще в 2014 году, однако тогда делу помешала смена чилийского правительства и разница в юридической системе двух стран. Чем закончится новое разбирательство – покажет время.
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