В аэропорту Внуково предотвратили столкновение самолетов

В аэропорту Внуково смогли предотвратить столкновение двух самолетов. ЧП могло произойти из того, что поднимавшийся в воздух Bombardier, передает "ФедералПресс".
Сообщается, что в этот же момент на посадку заходил лайнер Utair. При этом самолет Bombardier не выполнил команду диспетчера и продолжил набор высоты. К счастью, ЧП удалось избежать, пишет "Реальное время".
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