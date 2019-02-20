Мать ночевавшего в "Лосином острове" ребенка обвинили в попытке убийства

Следователи предъявили обвинение в попытке убийства задержанной матери шестилетнего мальчика, почти сутки пробывшего в парке "Лосиный остров". Об этом сообщает телеканал "360".
Более того, силовики просят суд арестовать женщину, добавляет "Вечерняя Москва". По версии самой матери, ребенок сам убежал от нее в лес. Очевидцы же говорят, что мальчик шел вдоль дороги парка с пакетом на голове, обмотанным скотчем, напоминает m24.
Велась стрельба
Телеведущая переживает тяжелые времена
Телеведущая напугала своим видом
Примадонна сделала признание