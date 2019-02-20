Мощная снежная лавина накрыла курорт (видео)
Инцидент произошел во вторник днем на одном из склонов горнолыжного курорта. Снежная лавина сошла на трассу "Кандагар", где в тот момент находились люди, передает агентство Интерфакс. В ролике можно увидеть, как лыжник стремительно несется от надвигающейся стихии.
Как сообщили власти города, под завалами могут находится от 10 до 12 человек. В ходе поисково-спасательных работ были найдены четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Стихию могли спровоцировать как сами лыжники, так и погодные условия. Полиция Женевы уже начала расследование произошедшего. Были ли среди пострадавших жители России, пока неизвестно, передает Пятый канал.
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