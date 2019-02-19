Скотч и нож изъяли у матери найденного у "Лосиного острова" мальчика

Три рулона скотча и нож изъяты у матери шестилетнего мальчика, найденного возле парка "Лосиный остров". Об этом этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
В СК тем временем порталу m24 сообщили, что женщина задержана до выяснения обстоятельств. Она утверждает, что ребенка убежал от нее сам, в то время как по словам очевидцев, мальчик шел вдоль дороги возле парка с пакетом на голове, обмотанным скотчем. "Вечерняя Москва" добавляет, что по факту инцидента возбуждено уголовное дело.
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