Пассажира метро в Париже облили кислотой

Утром 15 февраля между станциями "Бастий" и "Лионский" Первой линии парижской подземки злоумышленник облил кислотой пассажира, передает телеканал "360". Пострадавший был доставлен в больницу – у него обожжены руки и лицо.
Нападавшему удалось скрыться. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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